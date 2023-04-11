Андрей Травников поручил устроить ярмарку местных производителей «Новосибирь»

В целом на территории Новосибирской области ежегодно проводится более 2500 ярмарочных мероприятий различной специализации. На ярмарках, проводимых органами власти, торговые места предоставлялись бесплатно.



Не менее важное направление – поддержка сельской торговли. В 2022 году из средств областного бюджета Новосибирской области было выделено 24 млн рублей на предоставление субсидий на компенсацию части транспортных расходов по доставке товаров первой необходимости в отдаленные села начиная с 11 км от районных центров.



Такая форма поддержки торговли на селе реализуется в регионе с 2011 года и действует только в Новосибирской области.



В 2022 году в рамках поддержки работы магазинов в малочисленных и отдаленных селах было предоставлено 145 субсидий. Благодаря чему была сохранена торговля в 417 отдаленных населенных пунктах. Во всех объектах торговли обеспечено наличие ассортимента товаров первой необходимости с уровнем цен не выше среднестатистических по Новосибирской области.