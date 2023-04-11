В Новосибирской области появится центр для лечения и реабилитации диких животных

Под Новосибирском, в Кудряшовском бору, построят центр для лечения и реабилитации диких животных, пишет «АиФ-Новосибирск».

Региональные власти уже посмотрели подходящее место. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил министр природных ресурсов и экологии региона Евгений Шестернин.

«Посмотрели подходящие для строительства реабилитационного центра места в Кудряшовском бору. Это будет центр для лечения и ветеринарной реабилитации животных», — отметил господин Шестернин.

После оказания необходимой помощи зверей будут выпускать в естественную среду обитания. Центр планируется открыть в 2025 году.