Новосибирской области направят дополнительное финансирование из федерального бюджета

Первый заместитель председателя Государственной думы, депутат от Новосибирской области Александр Жуков сообщил журналистам о решении Президиума (штаба) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации, касающемся нашего региона.

«Принято решение направить казначейские кредиты со сроком погашения до 30 апреля 2024 года на опережающее финансирование региональных объектов: 15,7 млн рублей на капитальный ремонт врачебной амбулатории в с. Прокудское (ГБУЗ НСО «Коченевская ЦРБ») и 1,6 млрд рублей на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог», – рассказал Александр Жуков.