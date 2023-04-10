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По поручению Андрея Травникова в районе строительства четвертого моста обеспечат бесперебойное движение автотранспорта

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«Для этого намечен целый комплекс мероприятий — расширение проезжей части, регулировка светофоров, изменение маршрутов движения пешеходов, ремонт и выглаживание проезжей части», — отметил губернатор.

nso.ru

Губернатор Андрей Травников по итогам выездного совещания по строительству 4-го моста поручил обеспечить бесперебойное движение по площадям Труда и Энергетиков на время окончания возведения мостового перехода.

«В этом году заканчиваются работы по строительству эстакад в районе перекрёстков на этих двух площадях. Временно существенно изменится порядок движения транспорта, особенно по площади Энергетиков – из привычного для автомобилистов кольца движение перейдёт в полукольца. Необходимо сделать всё для того, чтобы пропускная способность этого узла не пострадала при производстве работ. Для этого намечен целый комплекс мероприятий – расширение проезжей части, регулировка светофоров, изменение маршрутов движения пешеходов, ремонт и выглаживание проезжей части. Все работы синхронизированы и согласованы. Просьба к мэрии и минтрансу региона – контролировать процесс, чтобы до конца апреля все эти работы были выполнены».

Ранее министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский подтвердил, что 4-й мост в Новосибирске будет сдан вместе с развязками и путепроводами до конца 2023 года.

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