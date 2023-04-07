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Новосибирцев приглашают выбрать название для парка в Первомайском районе

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О голосовании, которое будет проходить с 15 апреля до 31 мая, рассказала заместитель мэра Новосибирска Анна Терешкова.

pixabay.com

Жители Новосибирска могут выбрать название для парка в пойме Ини в Первомайском районе, сообщает «АиФ-Новосибирск». Благоустройство данной территории начнется в 2024 году.

Об этом у себя в телеграм-канале рассказала заместитель мэра Новосибирска Анна Терешкова. Она отметила, что голосование продлится с 15 апреля до 31 мая по ссылке.

Работы в парке пройдут в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». На территории сделают пешеходные дорожки, экотропы и велодорожки. В парке будет несколько детских и спортивных площадок, пункт проката, туалеты и площадки для выгула собак.

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