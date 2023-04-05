На площади Сибиряков-Гвардейцев в Новосибирске начали ремонтировать стелу «Штыки»

В Кировском районе Новосибирска стартовали работы по ремонту стелы «Штыки». Монумент, расположенный на кольце транспортной развязки площади Сибиряков-Гвардейцев собираются обновить к майским праздникам.

Подрядчики отремонтируют бетонное основание стелы, рельефы орденов, памятную табличку. Металлические конструкции очистят с помощью пескоструйной обработки, загрунтуют их и окрасят. Заказчиком выступает муниципальное учреждение МАУ «Горзеленхоз».

Стела «Штыки» возведена в 1975 году. На сером постаменте — три черных трехгранных штыка. В верхней части памятника три квадратных плиты серебристого цвета с чеканкой. На одной — орден Славы, на второй — красная звезда, изображение Кремля и надпись «Победа», на третьей на серебристом фоне в центре небольшая красная звезда, сверху надпись красным «Гвардия». С 2005 года памятник включен в перечень объектов культурного наследия Новосибирска.

Фото: 2ГИС