На Михайловской набережной в Новосибирске появятся две крытые галереи

На время ремонта Октябрьского моста в Новосибирске установят две крытые галереи на Михайловской набережной, они помогут защитить пешеходов. Об этом сообщили в пресс-службе подрядчика ООО «Спецтрансстрой».

На нижнем променаде будет смонтирован тоннель шириной пять метров. Перед Днем города на верхнем ярусе набережной появится еще один — шириной три метра.

Остальная территория в зоне Октябрьского моста будет огорожена. Пешеходов просят следовать указаниям на информационных табличках и не искать обходных путей.

Фото: 2ГИС