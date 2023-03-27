Андрей Травников — о дополнительном финансировании ремонта новосибирских дорог

«Мы уже в течение многих лет каждый год по мере исполнения бюджета к первым поправкам, обычно в апреле-мае, находим возможность добавить городу Новосибирску дополнительные финансовые ресурсы на ремонт улиц. Это – без учёта того, что, возможно, в течение года будут дополнительные федеральные поступления – речь идёт только о первых траншах из областного бюджета. В этом году мы не будем менять традиции, и на апрельских поправках мы предложим направить Новосибирску такую же сумму, как в предыдущие годы. С учётом того, что сезон дорожных работ стартует уже в апреле, просьба к минтрансу и мэрии – оперативно согласовать и подходы, и объекты, на которые будут направлены эти средства», – подчеркнул глава региона.



О планах выполнения работ на автомобильных дорогах Новосибирской области губернатору доложил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский.



В 2023 году развитие автомобильных дорог будет идти по нескольким направлениям. Так, продолжится приведение в нормативное состояние дорог в муниципальных образованиях Новосибирской области – общая протяженность отремонтированных участков превысит 156,8 км, будет обеспечена транспортная доступность к медицинским учреждениям. В том числе в городе Новосибирске будет проведен ремонт улиц Ипподромская, Трикотажная, Учительская, Толмачевская, Большая, Народная, Кропоткина, Софийская, проспектов Строителей и Морской, прочих объектов общей протяженностью около 50 км.



Строительство автомобильной дороги «Барышево – Орловка – Кольцово» обеспечит бесперебойное транспортное сообщение наукограда Кольцово с Новосибирском, сократит расстояния проезда по направлению Барышево – Кольцово – центр коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов», а также разгрузит улично-дорожную сеть наукограда Кольцово. Протяженность основного хода дороги составляет 995 п. м., в том числе эстакады – 157 п. м.