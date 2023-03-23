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11 апреля в Новосибирске состоятся публичные слушания по изменению Устава города

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Изменения касаются отмены прямых выборов мэра.

Совет депутатов Новосибирска назначил публичные слушания по решению об отмене прямых выборов мэра. Ранее проект поддержали депутаты заксобрания. Согласно документу, главу города будут назначать из списка кандидатов, которых предложит и одобрит конкурсная комиссия. Такой принцип действует в большинстве регионов России.

Публичные слушания по проекту решения о внесении изменений в устав города начнутся в 10 утра в большом зале мэрии. Новосибирцы могут высказать свое мнение об отмене выборов.

«Установить срок для подачи замечаний, предложений по проекту не позднее 5 апреля», — уточнил депутат Игорь Атякшев.

За проведение публичных слушаний выступили 29 из 38 парламентариев. Семь депутатов воздержались, один выступил против.

Фото: 2ГИС

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