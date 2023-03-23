Первомайский сквер в Новосибирске реконструируют в 2023 году

Согласно дизайн-проекту, в сквере обустроят покрытие дорожной сети, поставят новые скамейки и урны, а также добавят парковое освещение и ограждения.

«В год 130-летия Новосибирска Первомайский сквер ожидает существенное преобразование: мы готовим реконструкцию сквера, которая коснется всей его инфраструктуры», — отмечает госпожа Терешкова.

Вице-мэр подчеркнула, что дизайн-проект благоустройства подготовили еще в 2021 году. Сквер хотят привести к «первоначальному замыслу», однако что конкретно это значит, Анна Терешкова не уточнила.

Также она добавила, что «благоустройство коснется и тротуаров по периметру сквера – по ул. Максима Горького, Советская и Красному проспекту».

Фото: 2ГИС