В Заельцовском парке Новосибирска спасли раненую косулю

В настоящий момент самке дикого животного, возрастом около двух лет, оказана необходимая медицинская помощь, обработаны укусы в районе головы, а также зашита рваная рана в районе левого бедра. Косуля находится на передержке в Новосибирском зоопарке им. Р.А. Шило. Как только ей станет лучше, она будет выпущена в естественную среду обитания.

Телефон горячей линии, куда необходимо обращаться в подобных ситуациях 8 (383) 200-10-35.

Фото: министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области