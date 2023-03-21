В Заельцовском парке Новосибирска спасли раненую косулю

Ей оказана необходимая медицинская помощь — как только косуле станет лучше, ее выпустят в естественную среду обитания.
Дикое животное пострадало от бродячих собак, ранено и ослаблено. На место выехал государственный инспектор отдела охраны животного мира министерства Константин Спольник, привлекший специалиста управления ветеринарии по Новосибирской области Владимира Гоппе. Благодаря труду представителей группы быстрого реагирования по животным, к моменту прибытия сотрудников, косуля была уже отловлена.
В настоящий момент самке дикого животного, возрастом около двух лет, оказана необходимая медицинская помощь, обработаны укусы в районе головы, а также зашита рваная рана в районе левого бедра. Косуля находится на передержке в Новосибирском зоопарке им. Р.А. Шило. Как только ей станет лучше, она будет выпущена в естественную среду обитания.
Телефон горячей линии, куда необходимо обращаться в подобных ситуациях 8 (383) 200-10-35.
Фото: министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области
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