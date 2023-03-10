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Мэр Новосибирска озвучил причину плохого состояния Димитровского моста

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В настоящее время на мосту проходит ямочный ремонт с помощью горячего асфальта.

Димитровскому мосту в Новосибирске необходим капитальный ремонт, так как он уже не справляется с осадками и талыми водами. Об этом сообщил мэр Анатолий Локоть во время эфира на радио «Городская волна».

«Димитровский мост постигла та же беда, которую мы пару лет назад наблюдали на Октябрьском. Вода проникает под асфальт, из-за этого идет разрушение покрытия», — заявил градоначальник.

В настоящий момент на мосту проходит ямочный ремонт с помощью горячего асфальта. Данная мера является временной.

В 2023 году муниципалитет намерен разработать проектно-сметную документацию на капремонт моста. Общий объем разрушений составляет 600 квадратных метров.

Фото: 2ГИС

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