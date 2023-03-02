В новосибирском метро открыли экспозицию «Внимание! В небе — Покрышкин!»

В поезде-музее «Новониколаевск-Новосибирск» разместили специальную экспозицию «Внимание! В небе – Покрышкин!», посвященную 110-летию первого трижды Героя Советского Союза, маршала авиации Александра Ивановича Покрышкина. Проект реализован в рамках конкурса стартапов «Со мной регион успешнее» при поддержке министерства региональной политики Новосибирской области.

6 марта 2023 года исполняется 110 лет со дня рождения нашего прославленного земляка, почётного жителя Новосибирска Александра Покрышкина. Открытие тематической выставки «Внимание! В небе – Покрышкин!» состоялось 2 марта в электродепо «Ельцовское». Участниками презентации стали обучающиеся школ, студенты, кадеты, педагоги образовательных организаций региона, носящих имя лётчика-героя. Также в презентации приняла участие заместитель министра региональной политики Светлана Шибаева, которая отметила в своем выступлении, что в послевоенные годы Александр Покрышкин посвятил себя работе в качестве наставника и педагога для подрастающего поколения, занимался построением и развитием системы добровольного общества содействия армии, авиации и флоту.