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В новосибирском метро открыли экспозицию «Внимание! В небе — Покрышкин!»

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Выставка посвящена 110-летию легендарного маршала авиации.

В поезде-музее «Новониколаевск-Новосибирск» разместили специальную экспозицию «Внимание! В небе – Покрышкин!», посвященную 110-летию первого трижды Героя Советского Союза, маршала авиации Александра Ивановича Покрышкина. Проект реализован в рамках конкурса стартапов «Со мной регион успешнее» при поддержке министерства региональной политики Новосибирской области.

6 марта 2023 года исполняется 110 лет со дня рождения нашего прославленного земляка, почётного жителя Новосибирска Александра Покрышкина. Открытие тематической выставки «Внимание! В небе – Покрышкин!» состоялось 2 марта в электродепо «Ельцовское». Участниками презентации стали обучающиеся школ, студенты, кадеты, педагоги образовательных организаций региона, носящих имя лётчика-героя. Также в презентации приняла участие заместитель министра региональной политики Светлана Шибаева, которая отметила в своем выступлении, что в послевоенные годы Александр Покрышкин посвятил себя работе в качестве наставника и педагога для подрастающего поколения, занимался построением и развитием системы добровольного общества содействия армии, авиации и флоту.

В экспозиции использованы материалы, предоставленные Новосибирской государственной областной научной библиотекой, Новосибирским государственным краеведческим музеем, Новосибирским техническим колледжем имени А.И. Покрышкина.

Новая выставка отражает жизненный путь героя-новосибирца, начиная от его учёбы в ФЗУ №1 Новосибирска в 1930-32 годах до последних дней жизни. Материалы экспозиции рассказывают о славном боевом пути Александра Покрышкина, его знаменитой «формуле грозы», о приезде в родной Новосибирск в сентябре 1944 года, подготовке им лётчиков-асов, о памяти, которую бережно хранят о герое жители города. Экспозиция будет размещена до осени этого года.

Фото: nso.ru

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