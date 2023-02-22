В преддверии 23 февраля на Аллее Героев в НВВКУ установили новые бюсты

Огромное спасибо родителям за воспитание таких мужчин. Спасибо родным за то, что вы были рядом с героями и в тяжелые минуты, и в минуты радости. Разделяю с вами боль утраты, выражаю слова поддержки. Вместе с вами будем ждать возвращения тех бойцов, которые с оружием в руках продолжают защищать интересы нашей Родины. Терпения вам, крепости здоровья, духа – мы с вами.

Обращаюсь к будущим офицерам: товарищи курсанты – будьте достойны высокого звания офицера-сибиряка! Будьте достойны тех подвигов ваших старших товарищей, чьи имена отмечены на этой аллее», – подчеркнул Андрей Травников.