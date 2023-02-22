В преддверии 23 февраля на Аллее Героев в НВВКУ установили новые бюсты

«Офицеры и выпускники Новосибирского высшего военного командного училища — это элита вооруженных сил нашей страны», — подчеркнул участвовавший с торжественной церемонии Андрей Травников.
Глава региона в преддверии празднования Дня защитника Отечества принял участие в церемонии возложения венков и цветов на мемориале «Выпускникам училища – Героям Отечества» на территории Новосибирского высшего военного командного училища, а также в открытии новых бюстов Героям. Также губернатор вручил государственную награду Российской Федерации, медаль Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами, участнику специальной военной операции – старшему сержанту, командиру отделения учебного взвода учебной роты учебного центра НВВКУ.
«Офицеры и выпускники Новосибирского высшего военного командного училища – это элита вооруженных сил нашей страны, это гордость Новосибирской области, независимо от того, где они родились, жили или служили.
Сегодня мы чествуем тех выпускников и офицеров, кто внес самый весомый вклад в славу Российской Армии и родного вуза. Многие из них – ценой собственной жизни. Все разных поколений, возрастов – но они доказали, что нет потерянных поколений, есть потерянные люди, и они к ним не принадлежат. Это те мужчины, для которых наставление Суворова «Сам погибай, но товарища выручай!» – не просто поговорка, а фраза «Есть такая профессия – Родину защищать» – не только цитата из любимого фильма родителей. Слова присяги – не формальный текст, а вещи, наполненные глубоким смыслом, до самой глубины души. Это они доказали своими геройскими поступками.
Огромное спасибо родителям за воспитание таких мужчин. Спасибо родным за то, что вы были рядом с героями и в тяжелые минуты, и в минуты радости. Разделяю с вами боль утраты, выражаю слова поддержки. Вместе с вами будем ждать возвращения тех бойцов, которые с оружием в руках продолжают защищать интересы нашей Родины. Терпения вам, крепости здоровья, духа – мы с вами.
Обращаюсь к будущим офицерам: товарищи курсанты – будьте достойны высокого звания офицера-сибиряка! Будьте достойны тех подвигов ваших старших товарищей, чьи имена отмечены на этой аллее», – подчеркнул Андрей Травников.
Фото: nso.ru
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