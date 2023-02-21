Александр Бойко приобрел «Сибирский молл» — как изменится работа ТРЦ?

Торгово-развлекательный центр «Сибирский молл» продан за 3,7 млпд рублей. В нём остались более 200 арендаторов. Покупателем стала компания «Глобус», директор которой Александ Бойко рассказал, какие компании останутся в торговом центре после продажи здания.

«Решение о покупке «Сибирского мола» и «Новой высоты» мы приняли за две недели. Сделка состоялась. Но мы пока не вступили в права. Это очень долгий процесс: два огромных объекта, огромнейшее количество арендаторов, и мы со всеми должны перезаключить договоры, познакомиться. Конечно, в прошлый четверг, 16 февраля, я встречался с коллегами. Но это пока только первая встреча, я в общих чертах рассказал, как будем работать», — рассказал господин Бойко в интервью BFM-Новосибирск.

Площадь ТРЦ «Сибирский молл» — 67 000 тыс. кв.м. В нем работают более 170 магазинов, а также кинотеатр, фитнес-центр, заведения общепита, сервисные мастерские – в общей сложности более 200 компаний и ИП. Якорными арендаторами являются гипермаркеты «Ашан Сити», «М.Видео», «Спортмастер». О смене собственника знают многие арендаторы, однако они пока им непонятно, какие точки останутся в ТРЦ.

Алексанр Бойко отметил, что глобальных изменений не предвидится, если произойдут перемены, то все они будут заранее запланированы и согласованы: «Всё, что нужно, что приносит прибыть, будет сохранено. Мы будем поддерживать и развивать все успешные торговые предприятия и других арендаторов. Если у кого-то дела идут не очень хорошо, значит, будем смотреть, что с этим делать. В этом и каждый арендатор в первую очередь заинтересован. Нет смысла терять деньги или работать в ноль».

Господин Бойко сообщил, что на территории, которая прилегает в ТРЦ, запланировано возведение конгресс-центра: здесь будут проводиться выставки, концерты и форумы.

Фото: 2ГИС