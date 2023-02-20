Законодательное собрание Новосибирской области одобрило законопроект об отмене прямых выборов мэра

20 февраля на сессии регионального законодательного собрания депутаты в первом чтении большинством голосов поддержали законопроект, предусматривающий изменение системы выборов мэров Новосибирска и наукограда Кольцово.

Инициатива вызвала споры, но итоге ее поддержало большинство фракций. 50 человек выступили за реформу, 13 – против. Один депутат воздержался, один – не проголосовал.

Принятый порядок избрания будет применяться только после истечения срока полномочий действующих глав муниципальных образований.

Законопроект внесла группа из десяти депутатов — представители разных партий и независимый парламентарий. До этого предложенную идею рассмотрела и поддержала Общественная палата региона.

«Избрание главы местного самоуправления представительным органом муниципального образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, в качестве приоритетного способа формирования данного института публичной власти на уровне городского округа, убедительно демонстрируют результаты анализа законодательства других субъектов Российской Федерации, – заявил председатель комитета по государственной политике, законодательству и местному самоуправлению заксобрания Игорь Умербаев. – Так, в 13 из 14 городских округов, численность населения которых превышает миллион человек, главы муниципалитетов избираются представительным органом по результатам конкурса, либо представительным органом муниципального образования из своего состава, и только в Новосибирске – на муниципальных выборах. Аналогичная ситуация сложилась и в отношении наукоградов: 12 из 13 глав наукоградов, за исключением главы Кольцово, избираются представительным органом».

Фото: 2ГИС