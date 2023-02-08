До 500 рублей поднимется цена билета в Новосибирский зоопарк

В Новосибирском зоопарке имени Р.А. Шило собираются поднять цену посещения: стоимость билета повысится на 20% и составит 500 рублей с человека. Об этом заявил директор зоопарка Андрей Шило на брифинге в ТАСС.

Стоимость посещения зоопарка планируют повысить на 100 рублей с 1 марта или 1 апреля 2023 года. Таким образом, для одного взрослого вход будет стоить 500 рублей, что на 20% выше текущей цены.

При этом льготники и дети смогут посмотреть на животных по старым ценам. Для студентов и несовершеннолетних цена билета сейчас составляет 200 рублей. Детям до 7 лет разрешено посещать зоопарк бесплатно.

Фото: 2ГИС