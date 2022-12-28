Новую технику получат новосибирские спасатели

Андрей Травников поздравил сотрудников МЧС с профессиональным праздником и вручил им сертификаты на новую технику.
Глава региона обратился к участникам торжественного построения личного состава пожарных и аварийно-спасательных формирований, прошедшего на центральной площади Новосибирска:
«На итоговом заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям Новосибирской области мы отметили хорошую работу всех спасательных формирований нашего региона в 2022 году. Это выражалось в хорошей подготовке для нивелирования возможных рисков природного характера, большой профилактической работе, оперативном и надежном реагировании на различные инциденты и чрезвычайные ситуации. Я благодарю вас за такую работу, поздравляю с Днем спасателя, с наступающим Новым годом, с Рождеством!»
С праздником спасателей поздравил начальник Главного управления МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов: «Уважаемые коллеги – я горжусь, что нахожусь с вами в одном ряду, и имею честь поздравить вас с этим замечательным праздником. Сегодня в этом строю находятся особо отличившиеся в течение года, а также подразделения, заступающие на боевое дежурство. Это самый счастливый наряд в этом году – эти же подразделения заступают на дежурство и 31 декабря, и будут обеспечивать безопасность граждан в один из самых серьезных и больших праздников. Я выражаю высокую уверенность в том, что вы справитесь с поставленным задачами. Уважаемые жители – пожарно-спасательный гарнизон Новосибирской области готов к выполнению поставленных задач и прибудет к вам по первому зову. Желаю вам, чтобы номер 101 на вашем телефоне набирался как можно реже!»
Андрей Травников и Виктор Орлов вручили особо отличившимся бойцам медали «За отвагу на пожаре» и «За спасение погибавших». Также глава региона вручил представителям новосибирских спасателей Благодарственные письма Губернатора Новосибирской области, сертификат на приобретение пяти автомобилей «Урал», автомобиля «Соболь», компрессорной установки, пожелал максимально спокойного дежурства в новогодние праздники.
Фото: nso.ru
Комментарии (0)