Новую технику получат новосибирские спасатели

С праздником спасателей поздравил начальник Главного управления МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов: «Уважаемые коллеги – я горжусь, что нахожусь с вами в одном ряду, и имею честь поздравить вас с этим замечательным праздником. Сегодня в этом строю находятся особо отличившиеся в течение года, а также подразделения, заступающие на боевое дежурство. Это самый счастливый наряд в этом году – эти же подразделения заступают на дежурство и 31 декабря, и будут обеспечивать безопасность граждан в один из самых серьезных и больших праздников. Я выражаю высокую уверенность в том, что вы справитесь с поставленным задачами. Уважаемые жители – пожарно-спасательный гарнизон Новосибирской области готов к выполнению поставленных задач и прибудет к вам по первому зову. Желаю вам, чтобы номер 101 на вашем телефоне набирался как можно реже!»