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В Новосибирской области продлили режим повышенной готовности

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Он будет действовать как минимум до 28 февраля 2023 года.

По решению правительства Новосибирской области в регионе продлен режим повышенной готовности. Соответствующее постановление уже опубликовано на сайте областной администрации.

С учетом изменений режим повышенной готовности останется до 28 февраля 2023 года включительно. До продления срок его действия должен был истечь 31 декабря 2022-го.

В постановлении отмечается, что с инициативой о продлении выступил главный санитарный врач региона, глава управления Роспотребнадзора по Новосибирской области Александр Щербатов. Ранее руководитель ведомства объяснил эту меру ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ в регионе.

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