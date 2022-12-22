В Новосибирской области продлили режим повышенной готовности

По решению правительства Новосибирской области в регионе продлен режим повышенной готовности. Соответствующее постановление уже опубликовано на сайте областной администрации.

С учетом изменений режим повышенной готовности останется до 28 февраля 2023 года включительно. До продления срок его действия должен был истечь 31 декабря 2022-го.

В постановлении отмечается, что с инициативой о продлении выступил главный санитарный врач региона, глава управления Роспотребнадзора по Новосибирской области Александр Щербатов. Ранее руководитель ведомства объяснил эту меру ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ в регионе.