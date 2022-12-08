Пожарным Новосибирской области направят дополнительные беспилотники и видеокамеры

Губернатор Андрей Травников провёл учебно-методический сбор по подведению итогов деятельности РСЧС Новосибирской области и постановке задач на 2023 год. Глава области назвал стабильной общую ситуацию в регионе в этом году.

«Важная составляющая защиты населённых пунктов от подтоплений – это подготовка гидротехнических сооружений к пропуску паводковых вод. Глав муниципальных районов прошу и в следующем году отнестись со всей серьёзностью к подготовке ГТС к паводковому сезону. За последние три года в три раза сокращено количество бесхозяйных гидротехнических сооружений – с 16 до 5. Эту работу надо продолжать.

В этом году, несмотря на раннее начало купального сезона, происшествий на воде зафиксировано на 31% меньше, чем в предыдущем году, на 35% уменьшилось число погибших на воде.

Мы добились хорошей скорости реагирования и слаженных действий лесопожарных формирований – 95 % всех возгораний обнаружены и потушены в первые сутки. Свою эффективность и востребованность показала специализированная техника, которой мы вооружили лесопожарные подразделения, особенно техника, предназначенная для тушения пожаров на труднопроходимых лесных участках. Благодарю пожарные расчёты и добровольных пожарных за слаженную работу. Сегодня в добровольные соединения и дружины входит более 13 тысяч новосибирцев, они оказывают существенную помощь МЧС и муниципалитетам.

Однако отмечу, что больше половины термоточек зафиксировано не в труднодоступных местах, а непосредственно рядом с населёнными пунктами – в пятикилометровой зоне. Мы занимаем в этом вопросе жёсткую позицию. Во-первых, мы не будем оказывать государственную поддержку из бюджета области тем сельхозпроизводителям, на чьих землях выявляют факты сжигания стерни и сухой прошлогодней растительности. Во-вторых, в периоды обострения обстановки с ландшафтными пожарами будем ужесточать ограничения доступа граждан в рекреационные природные территории.

Обращаю серьёзное внимание глав районов и городских округов: работу в муниципалитетах по оснащению жилья многодетных семей автономными пожарными извещателями пока нельзя назвать удовлетворительной. Свои обязательства на 100% выполнили 19 районов и городов. Есть те, кто ещё не завершил эту работу. Деньги всем были выделены, жёсткое требование – обеспечить 100% домов многодетных семей извещателями!

Одна из новых мер – в качестве апробирования мы усиливаем группировку беспилотных летательных аппаратов для мониторинга ситуации в опасный период. Пилотным районом выбран Куйбышевский как один из самых непростых в смысле поведения населения в пожароопасный период. Также решено ввести в строй дополнительные вышки и камеры видеонаблюдения системы «Лесохранитель» на территории Куйбышевского района», – заявил Андрей Травников.



Об итогах деятельности территориальной подсистемы РСЧС Новосибирской области в сфере гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в 2022 году и постановке задач на 2023 год доложил начальник Главного управления МЧС России по Новосибирской области, генерал-лейтенант внутренней службы Виктор Орлов. Он отметил, что в 2022 году значительно повысилась материально-техническая обеспеченность лесопожарных подразделений и вообще всех подразделений различных видов пожарной охраны. «Также в этом году у нас – высочайшие показатели реагирования добровольцев из числа местного населения – сводных команд, которые формируются на пожароопасный период. 5 тысяч ландшафтных пожаров из 8 тысяч было потушено добровольцами, без привлечения сил профессиональной пожарной охраны».