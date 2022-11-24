30 ноября в Новосибирске откроется движение по Октябрьской магистрали

Ремонт на Октябрьской магистрали в Новосибирске завершится 30 ноября, до конца месяца на мостовой части магистрали укрепят карнизы, заменят деформационные швы и установят шумозащитные экраны, сообщили в пресс-центре мэрии.

Работы по ремонту тротуара начались в середине ноября, рабочие перегородили часть дороги, оставив для проезда четыре полосы из восьми.

Ремонт стал необходимо, так как часть навесных блоков стали отделяться от путепровода, который находился в аварийном состоянии. Стоимость контракта составила около 146 миллионов рублей.

Фото: 2ГИС