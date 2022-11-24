18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

30 ноября в Новосибирске откроется движение по Октябрьской магистрали

Подписаться:

Вконтакте
Telegram

Поделиться:

Ранее ремонтники перекрыли для транспорта четыре полосы из восьми.

Ремонт на Октябрьской магистрали в Новосибирске завершится 30 ноября, до конца месяца на мостовой части магистрали укрепят карнизы, заменят деформационные швы и установят шумозащитные экраны, сообщили в пресс-центре мэрии.

Работы по ремонту тротуара начались в середине ноября, рабочие перегородили часть дороги, оставив для проезда четыре полосы из восьми.

Ремонт стал необходимо, так как часть навесных блоков стали отделяться от путепровода, который находился в аварийном состоянии. Стоимость контракта составила около 146 миллионов рублей.

Фото: 2ГИС

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Новосибирск?
Выберите проект: