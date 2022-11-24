30 ноября в Новосибирске откроется движение по Октябрьской магистрали

Ранее ремонтники перекрыли для транспорта четыре полосы из восьми.
Ремонт на Октябрьской магистрали в Новосибирске завершится 30 ноября, до конца месяца на мостовой части магистрали укрепят карнизы, заменят деформационные швы и установят шумозащитные экраны, сообщили в пресс-центре мэрии.
Работы по ремонту тротуара начались в середине ноября, рабочие перегородили часть дороги, оставив для проезда четыре полосы из восьми.
Ремонт стал необходимо, так как часть навесных блоков стали отделяться от путепровода, который находился в аварийном состоянии. Стоимость контракта составила около 146 миллионов рублей.
Фото: 2ГИС
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