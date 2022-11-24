В 29 школах Новосибирской области проведут капитальный ремонт

В Новосибирской области продолжается реализация программы по капитальному ремонту и оснащению школ, в настоящее время Минпросвещения РФ уведомило об отборе еще 29 объектов, расположенных на территории Новосибирской области, с двухлетним сроком проведения капитального ремонта в 2024-2025 годах.

Вопросы работы образовательных организаций региона, хода ремонтных работ, текущей деятельности, безопасности, обеспечения школьников питанием и другие рассмотрены в правительстве региона на очередном заседании оперативного штаба по деятельности государственных и муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории Новосибирской области, которое провел заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов.

Одним из первоочередных вопросов, который обсудили участники заседания, стало завершение ремонтных работ в образовательных организациях региона в текущем и следующем учебном году, и постановка задач на период 2024-2025 годов. Замгубернатора Сергей Нелюбов обратил внимание руководителей образовательных учреждений и администраций муниципалитетов на неукоснительное соблюдение сроков сдачи объектов, и личный контроль качества выполняемых работ.

Как сообщил заместитель министра образования Новосибирской области Юрий Савостьянов, в период 2022-2023 в регионе капитально ремонтируются 25 зданий школ, по состоянию на 22 ноября работы завершены на 12 объектах, и ещё в 1 школе ремонт будет выполнен к 1 декабря. На остальных объектах проведение ремонтных работ запланировано и на 2023 год. Кроме того, продолжается работа по формированию планов по капитальному ремонту школ на предстоящие периоды. Так, в настоящее время Минпросвещения РФ уведомило об отборе 29 объектов, расположенных на территории Новосибирской области, с двухлетним сроком проведения капитального ремонта на общую сумму порядка 2,5 млрд рублей, в том числе: на ремонтные работы более 2,2 млрд рублей; на оснащение – 246,5 млн рублей. Большинство учреждений, запланированных к проведению ремонтных работ находятся на территории города Новосибирска, а также в Куйбышеве, Болотном и Оби.