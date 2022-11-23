В Театральном сквере у НОВАТа установят новогоднюю елку за 1,6 млн рублей

В центре Новосибирска к 1 декабря планируют окончательно смонтировать и украсить новогоднюю елку, а также включить иллюминацию. В мэрии города рассказали, что тендер на установку главной новосибирской елки успешно проведен.

По информации на сайте госзакупок, за новогоднюю ель, которая будет стоять на территории Театрального сквера, городская дирекция творческих программ готова заплатить 1,6 млн рублей. Заявку на монтаж подал только один подрядчик – ИП Казанский Вадим Евгеньевич. Работы по уставке елки должны быть выполнены с 24 ноября по 1 декабря.

Дерево высотой 21 метр сконструируют из 500 натуральных веток и 1150 искусственных. На него планируют повесить более 2 тысяч шаров, 150 снежинок и 75 фонарей, а макушку будет украшать Кремлевская звезда.