В новосибирском правительстве подвели итоги прохождения пожароопасного сезона

Губернатор Андрей Травников подчеркнул, что для предотвращения возгораний нужно «бороться с человеческой безалаберностью и темнотой».
На еженедельном оперативном совещании под руководством Губернатора Андрея Травникова с докладом об итогах прохождения пожароопасного и лесокультурного сезонов 2022 г. выступил министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Евгений Шестернин.
Пожароопасный сезон продлился в этом году 188 дней. По сравнению с прошлым годом, произошло увеличение числа лесных пожаров на 30% по причине сильной ветровой нагрузки, отсутствия осадков, жаркой и сухой погоды весной. Вместе с тем, по площади, пройденной огнём, произошло уменьшение на 6,3%, что указывает на высокую оперативность обнаружения лесных пожаров в первые сутки, которая составила 95%. Основные причины пожаров – умышленное либо неосторожное обращение граждан с огнём и переход огня с земель иных категорий. Общий ущерб от лесных пожаров составил 34,7 млн руб.
Андрей Травников напомнил, что в этом году в регионе выдалось продолжительное лето. «По ландшафтным пожарам мы имели два острых периода – весенние палы и осенние возгорания. С каждым годом мы увеличиваем парк техники, которую привлекаем для тушения лесных и ландшафтных пожаров. Прозвучала инициатива по расширению авиационной группы – всё правильно, будем продолжать это делать. Но амбициозную задачу, поставленную президентом России – на 50% сократить площадь и число возгораний по сравнению с 2021 годом – только за счёт оперативности тушения мы не решим. Мы сумеем это сделать за счёт предотвращения возгораний. Значит, надо бороться с человеческой безалаберностью и темнотой», – подчеркнул губернатор.
Несмотря на сложную лесопожарную обстановку в регионе, Правительство Новосибирской области нашло возможность оказать помощь в тушении лесных пожаров на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, а также Рязанской области.
В целях повышения эффективности охраны лесов от пожаров, по федеральному проекту «Сохранение лесов» в этом году приобретена лесопожарная техника и оборудование в количестве 61 единицы. Также за счёт средств областного бюджета приобретена тяжёлая техника и оборудование для тушения пожаров в труднодоступных северных районах области. С целью исполнения указа президента РФ по сокращению площади лесных пожаров на 50% утверждён План достижения целевых показателей ежегодного сокращения площадей ландшафтных пожаров. Изучен опыт по организации охраны лесов от пожаров на территории Иркутской и Омской областей.
Министерством природных ресурсов проводится работа с министерством цифрового развития и связи Новосибирской области по интеграции информационной системы дистанционного мониторинга лесных пожаров с региональной геоинформационной системой. Ведётся работа с Роскосмосом.
В октябре проведено совместное рабочее совещание с Научно-исследовательским институтом им. С.А. Чаплыгина, где были рассмотрены предложения по использованию воздушных судов ТВС-2МС для тушения лесных пожаров на труднодоступных и удалённых территориях. Эти самолёты имеют соответствующие лётно-технические характеристики.
В соответствии с федеральным проектом «Сохранение лесов», лесовосстановительные мероприятия проведены на площади более 6 тыс. га, что составляет 105% от годового плана. Ключевой показатель проекта – отношение площади лесовосстановления к площади вырубленных и погибших лесных насаждений – выполнен на 207%. Составляющей достигнутых успехов в реализации нацпроекта является приобретение новой специализированной техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению. За счёт средств субвенций федерального бюджета закуплено 25 единиц техники и 66 единиц оборудования.
Фото: nso.ru
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