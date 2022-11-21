В новосибирском правительстве подвели итоги прохождения пожароопасного сезона

На еженедельном оперативном совещании под руководством Губернатора Андрея Травникова с докладом об итогах прохождения пожароопасного и лесокультурного сезонов 2022 г. выступил министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Евгений Шестернин.

Пожароопасный сезон продлился в этом году 188 дней. По сравнению с прошлым годом, произошло увеличение числа лесных пожаров на 30% по причине сильной ветровой нагрузки, отсутствия осадков, жаркой и сухой погоды весной. Вместе с тем, по площади, пройденной огнём, произошло уменьшение на 6,3%, что указывает на высокую оперативность обнаружения лесных пожаров в первые сутки, которая составила 95%. Основные причины пожаров – умышленное либо неосторожное обращение граждан с огнём и переход огня с земель иных категорий. Общий ущерб от лесных пожаров составил 34,7 млн руб.



Андрей Травников напомнил, что в этом году в регионе выдалось продолжительное лето. «По ландшафтным пожарам мы имели два острых периода – весенние палы и осенние возгорания. С каждым годом мы увеличиваем парк техники, которую привлекаем для тушения лесных и ландшафтных пожаров. Прозвучала инициатива по расширению авиационной группы – всё правильно, будем продолжать это делать. Но амбициозную задачу, поставленную президентом России – на 50% сократить площадь и число возгораний по сравнению с 2021 годом – только за счёт оперативности тушения мы не решим. Мы сумеем это сделать за счёт предотвращения возгораний. Значит, надо бороться с человеческой безалаберностью и темнотой», – подчеркнул губернатор.