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Анатолий Локоть: мост над Ипподромской не сдали вовремя из-за санкций

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По словам мэра Новосибирска, подрядчики планировали использовать в работе зарубежные материалы.

Мост на Октябрьской магистрали над улицей Ипподромской и путепровод через реку Тулу не смогли сдать в срок из-за объявленных России санкций. Об этом сообщил мэр Анатолий Локоть.

По его словам, подрядчики рассчитывали на импортные материалы. Необходимо было установить деформационные швы, но санкции не позволили закупить их из-за рубежа. Пришлось отечественные и на это ушло время.

«Предполагалось по документации сначала, что это будет импорт. Не получилось, пришлось делать замещение. Это потребовало времени, поэтому произошла задержка», – прокомментировал градоначальник.

Анатолий Локоть отметил, что до конца текущего года работы должны завершить.

Фото: архивы пресс-служб

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