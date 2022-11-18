Анатолий Локоть: мост над Ипподромской не сдали вовремя из-за санкций

По словам мэра Новосибирска, подрядчики планировали использовать в работе зарубежные материалы.
Мост на Октябрьской магистрали над улицей Ипподромской и путепровод через реку Тулу не смогли сдать в срок из-за объявленных России санкций. Об этом сообщил мэр Анатолий Локоть.
По его словам, подрядчики рассчитывали на импортные материалы. Необходимо было установить деформационные швы, но санкции не позволили закупить их из-за рубежа. Пришлось отечественные и на это ушло время.
«Предполагалось по документации сначала, что это будет импорт. Не получилось, пришлось делать замещение. Это потребовало времени, поэтому произошла задержка», – прокомментировал градоначальник.
Анатолий Локоть отметил, что до конца текущего года работы должны завершить.
Фото: архивы пресс-служб
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