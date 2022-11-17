Какую сумму на новогодние празднования в Новосибирске потратят власти?

Власти потратят 53,3 млн рублей на празднование Нового года в Новосибирске. Об этом сообщает депутат Светлана Каверзина в своем Telegram-канале.

«На организацию и проведение мероприятий в рамках проекта «Новогодняя столица России» из бюджета города Новосибирска планируется израсходовать 53,3 млн рублей, в том числе организация приезда детей из Луганской Народной Республики (Беловодская область) — 23,8 млн рублей; проведение социальных и благотворительных программ для детей из Луганской Народной Республики (Беловодская область), детей мобилизованных граждан, военнослужащих и добровольцев, находящихся в зоне проведения специальной военной операции, одаренных детей и прочих категорий — 14,7 млн рублей», — ответила депутату на запрос вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.

Отметим, что на фоне СВО было решено сократить бюджет мероприятий «Новосибирск — Новогодняя столица России» на 25 млн рублей (15 млн — на социальную поддержку семей мобилизованных, 10 млн — на закупку необходимого оборудования для мобилизованных).