Меморандум о развитии сети автодорог подписали Новосибирская область и Росавтодор

Руководитель Росавтодора Роман Новиков отметил стабильную позитивную тенденцию снижения всех показателей аварийности на федеральных трассах нашего региона.
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников и руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков провели рабочую встречу в Росавтодоре. Мероприятие состоялось во время проведения XVI Международного форума «Транспорт России».
В рамках встречи прозвучали доклады о результатах деятельности Новосибирской области при реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» и достижении показателей безопасности дорожного движения в рамках БКД, о перспективах развития сети автодорог общего пользования регионального и местного значения на территории Новосибирской области, об увеличении лимитов субсидирования Новосибирской области по существующим и вновь включенным в программу объектам нацпроекта БКД.
Андрей Травников выразил слова благодарности Росавтодору и правительству Российской Федерации за решение по Восточному обходу, а также за решения об опережающем финансировании. «Это очень важно. Организации, которые идут вперёд, надо поддерживать и мотивировать. Я во всех муниципалитетах всегда говорю – не останавливайтесь, стройте наперёд. Тем, кто выполнит объёмы 2023-го года, найдём деньги и заплатим по факту исполнения. За счёт федеральных и региональных средств со всеми получилось рассчитаться, сделали больше, чем планировали».
Также губернатор Андрей Травников и руководитель Росавтодора Роман Новиков поставили свои подписи под меморандумом о развитии автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения на территории Новосибирской области на 2023-2027 годы.
Роман Новиков отметил устойчивую положительную тенденцию снижения всех показателей аварийности на федеральных трассах Новосибирской области: «Благодаря усердной работе дорожных служб Новосибирской области и региональной Госавтоинспекции в регионе за 9 месяцев 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество ДТП снизилось на 9,5 %, раненых на 12,9 % и, что очень важно, погибших на 17 %. Все те мероприятия, которые зафиксированы в меморандуме, будут положительно влиять как на снижение аварийности в регионе, так и на улучшение качества жизни местного населения, транспортно-логистическую инфраструктуру в целом».
Согласно меморандуму, предусмотрены первоочередные мероприятия на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения, входящих в опорную сеть, с целью приведения их до конца 2027 года в нормативное состояние не менее 85% их протяжённости и увеличение доли дорог с допустимой нагрузкой до 11,5 тонн на ведущую ось.
В пятилетний план дорожной деятельности включен масштабный проект по строительству Восточного обхода Новосибирска протяжённостью около 80 км. На федеральной трассе Р-256 «Чуйский тракт» Новосибирск – Линёво запланировано строительство участков км 14 – км 34 (I этап) и км 34 – км 49 (III этап). Ещё один знаковый проект – строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Р-254 «Иртыш» Челябинск – Курган – Омск – Новосибирск.
Программа дорожной деятельности разработана в соответствии с поручением президента Российской Федерации Владимира Путина. Предусмотрено выполнение работ в 30 районах Новосибирской области и 5 городских округах. Включено 469 объектов, в том числе по видам работ: строительство – 8 объектов; реконструкция – 38 объектов; капитальный ремонт – 39 объектов; ремонт – 384 объектов. Разными видами работ будут приведены в нормативное состояние дороги местного значения общей протяжённостью 1 574,7 км.
Фото: nso.ru
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