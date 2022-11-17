Меморандум о развитии сети автодорог подписали Новосибирская область и Росавтодор

Также губернатор Андрей Травников и руководитель Росавтодора Роман Новиков поставили свои подписи под меморандумом о развитии автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения на территории Новосибирской области на 2023-2027 годы.



Роман Новиков отметил устойчивую положительную тенденцию снижения всех показателей аварийности на федеральных трассах Новосибирской области: «Благодаря усердной работе дорожных служб Новосибирской области и региональной Госавтоинспекции в регионе за 9 месяцев 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество ДТП снизилось на 9,5 %, раненых на 12,9 % и, что очень важно, погибших на 17 %. Все те мероприятия, которые зафиксированы в меморандуме, будут положительно влиять как на снижение аварийности в регионе, так и на улучшение качества жизни местного населения, транспортно-логистическую инфраструктуру в целом».



Согласно меморандуму, предусмотрены первоочередные мероприятия на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения, входящих в опорную сеть, с целью приведения их до конца 2027 года в нормативное состояние не менее 85% их протяжённости и увеличение доли дорог с допустимой нагрузкой до 11,5 тонн на ведущую ось.