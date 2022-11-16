В Новосибирске открыли центр по сбору вторсырья

В Новосибирске, на улице Орджоникидзе, 40, открылся «Экоцентр», в котором собирают вторичное сырье. В центр можно сдать пластик, книги, бытовую технику и другие виды сырья.

«В нем будут принимать более 30 видов вторичного сырья: все виды пластика, блистеры от таблеток, книги, мелкую бытовую и электронную технику, сломанные игрушки», — комментирует открытие точки мэрия города.

Помимо этого, в центре планируют проводить лекции, мастер-классы, концерты, а также показы кинофильмов, квесты и встречи на экологическую тематику.