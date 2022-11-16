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В Новосибирске открыли центр по сбору вторсырья

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Здесь принимают более 30 видов вторичного сырья, в том числе все виды пластика и электротехнику.

pxhere.com

В Новосибирске, на улице Орджоникидзе, 40, открылся «Экоцентр», в котором собирают вторичное сырье. В центр можно сдать пластик, книги, бытовую технику и другие виды сырья.

«В нем будут принимать более 30 видов вторичного сырья: все виды пластика, блистеры от таблеток, книги, мелкую бытовую и электронную технику, сломанные игрушки», — комментирует открытие точки мэрия города.

Помимо этого, в центре планируют проводить лекции, мастер-классы, концерты, а также показы кинофильмов, квесты и встречи на экологическую тематику.

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