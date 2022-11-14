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В Новосибирске построят совместный кампус СГУПСа и НГТУ НЭТИ

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Стоимость объекта оценивается в 13 миллиардов рублей.

Стоимость межвузовского кампуса для Сибирского государственного университета путей и сообщения (СГУПС) и Новосибирского государственного технического университета (НГТУ НЭТИ) оценили в 13 млрд рублей. Об этом сообщил ректор технического университета Анатолий Батаев.

«То, что мы запроектировали, его стоимость достаточно велика — 13 млрд рублей», — цитирует ТАСС господина Батаева.

По словам ректора, половину стоимости предполагается покрыть за счет федерального финансирования, остальное — как вариант, с помощью ГЧП или концессии. Согласно планам, новый кампус должен будет расположиться в разных частях города — на левом и правом берегах Оби.

Фото: 2ГИС

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