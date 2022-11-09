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В Новосибирске может появиться еще одна стела

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Предполагается, что новую стелу установят на площади Станиславского.

В Новосибирске 9 ноября пройдет заседание городской комиссии по земельному хозяйству, где планируется поднять вопрос о резервировании земли на площади Станиславского для установки стелы. Об этом сообщается в телеграм-канале «Комфортный регион».

Отмечается, что стела может появиться на площади Станиславского. Однако пока неизвестно, к чему может быть приурочено появление нового памятника в сибирской столице.

Напомним, 3 ноября в Новосибирске, на площади Калинина, прошла торжественная церемония открытия стелы «Город трудовой доблести».

Фото: 2ГИС

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