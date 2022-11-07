В Новосибирске открыли воинский мемориальный комплекс

В церемонии открытия приняли участие командующий Сибирским округом войск национальной гвардии Российской Федерации, генерал-лейтенант Николай Марков, руководитель департамента административных органов администрации губернатора и правительства Новосибирской области Алексей Кириллов, мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

От имени и по поручению губернатора Новосибирской области Андрея Травникова к воинам Росгвардии и гостям церемонии обратился Алексей Кириллов: «Подразделения гвардейцев-сибиряков всегда отличались боеспособностью, профессионализмом, умением выполнить стоящие перед ними задачи. Подразделение, на территории которого мы находимся, имеет семидесятилетнюю историю, выполняя задачи по охране стратегически важных объектов, проявляя героизм в борьбе с экстремизмом и терроризмом. Открытие мемориала – это дань памяти и уважения военнослужащим, отдавшим жизнь за Родину. Светлая им память!»