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В Новосибирске открыли воинский мемориальный комплекс

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В День народного единства был открыт мемориальный комплекс, посвященный военнослужащим Росгвардии Новосибирской области, погибшим при исполнении воинского долга.

В церемонии открытия приняли участие командующий Сибирским округом войск национальной гвардии Российской Федерации, генерал-лейтенант Николай Марков, руководитель департамента административных органов администрации губернатора и правительства Новосибирской области Алексей Кириллов, мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

От имени и по поручению губернатора Новосибирской области Андрея Травникова к воинам Росгвардии и гостям церемонии обратился Алексей Кириллов: «Подразделения гвардейцев-сибиряков всегда отличались боеспособностью, профессионализмом, умением выполнить стоящие перед ними задачи. Подразделение, на территории которого мы находимся, имеет семидесятилетнюю историю, выполняя задачи по охране стратегически важных объектов, проявляя героизм в борьбе с экстремизмом и терроризмом. Открытие мемориала – это дань памяти и уважения военнослужащим, отдавшим жизнь за Родину. Светлая им память!»

В боевой летописи военнослужащих Росгвардии Новосибирской области – участие в «горячих точках» на территории Нагорного Карабаха, Армении, Азербайджана, Северной Осетии, Ингушетии, Дагестана, Чеченской Республики.

Фото: nso.ru

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