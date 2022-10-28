Какой будет новогодняя программа в Новосибирске?

В этом году Новосибирску присвоен статус «Новогоднеяя столица России». Первоначально власти запланировали масштабные празднования. Но в связи со спецоперацией и частичной мобилизацией финансирование праздника решили уменьшить на 25 млн рублей, торжественную программу сократили.

В основе концепции Нового года по-прежнему лежит идея «Вся Россия в моем городе». В Новосибирск должны были пригласить гостей со всей России. Районы города, по плану, должны представлять разные федеральные округа. Как рассказала на пресс-конференции ТАСС вице-мэр Анна Терешкова, подразумевалось, что Новосибирск будут продвигать как центр внутреннего туризма, ориентировались на более взрослую аудиторию.

В нынешней ситуации, программу будут переформатировать под семейный праздник и отказываться от излишеств. «Нам бы хотелось, чтобы в Новый год у многих людей, а особенно у детей, чьи отцы военные или мобилизованные, складывалось ощущение, что счастье есть, что мечты сбываются, и что все будет хорошо. Поэтому мы хотим, чтобы наш город превратился в одну большую семью», — отметила госпожа Терешкова.

Она подчеркнула, что планы на разделение районов города по федеральным округам остались, но масштаб мероприятий значительно сократится. Выполнить их в том же объеме с уменьшенным бюджетом не получится. Так, раньше планировалось встречать Новый год вместе с каждым регионом России. Хотели пускать индивидуальный фейерверк для каждого округа. Можно было бы прийти в определенный район, знакомиться с представленными культурами, традициями и национальной кухней. Теперь это всё будет менее масштабно, а фейерверков и вовсе не будет.

На площади Ленина планировалось установить сцену в виде огромной снежинки, организовать грандиозный концерт, провести фестиваль всех округов, пригласить звезд и творческие коллективы со всей России. Как сообщила глава городской дирекции творческих программ Ирина Саркисян, хотели пригасить ансамбль «Русская песня» Надежды Бабкиной, фигуриста Илью Авербуха. Однако от этого пришлось отказаться — замену знаменитым гостям будут искать в Новосибирской области.

Одной из основных точек притяжения будет улица Ленина. Ее, как и планировалось, сделают пешеходной и по-новогоднему украсят. От некоторых ярких украшений не отказываются, потому что закупили их еще в январе. Также не отказываются от самого длинного катка в России — он будет 1300 метров. Отменились планы на обустройство «ледовой столицы в России» — ледяного городка в парке «Арена», состоящего из достопримечательностей из разных регионов.

«Одним из самых интересных проектов будет «Фестиваль Дедов Морозов». От этого мы отказаться не могли. Он откроется 21 декабря. Съезжаются Деды Морозы со страны, потому что в разных регионах есть разные Деды Морозы. Познакомим с ними и наших жителей, и гостей, и детей. Основной площадкой будет киноконцертный комплекс «Маяковский», там будет постановка. На все постановки будут приглашены дети военнослужащих и мобилизованных. Также приезжает большая группа детей из нашего подшефного Беловодского района», — рассказала заместитель мэра.

В остальном программа останется прежней. В частности, 25 декабря в НОВАТе пройдет церемония открытия праздничных мероприятий и передачи снежинки следующей новогодней столице России.