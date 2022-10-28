Новосибирцев ждут три дня магнитных бурь

В Новосибирскую область придет трехдневная магнитная буря – она начнется 29 октября. Информацию об этом опубликовали на сайте лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.



По данным на сайте, слабая магнитная буря продлится с 29 по 30 октября. 31 октября, а затем 1 и 2 ноября также будет возбужденная магнитосфера.



Отметим, что во время магнитных бурь метеозависимые люди могут почувствовать ухудшение состояния. Чаще всего речь идет о людях с нарушениями артериального давления. Для сохранения хорошего самочувствия специалисты советуют отказаться от кофе, алкоголя, энергетических напитков, жареной и жирной пищи, спать по возможности не менее 8 часов и посвящать время прогулкам на свежем воздухе.