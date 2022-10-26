Новосибирский экопарк претендует на победу во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды

Заявки на участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды на территории малых городов и исторических поселений в 2022 году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» от Новосибирской области подали г. Искитим и г. Обь – их одобрила профильная региональная межведомственная комиссия в правительстве региона.

Заседание межведомственной комиссии по координации деятельности в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» провел заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Сёмка. «Сегодня на заседании члены комиссии поддержали для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды заявки г. Искитима и г. Оби. Каждый их этих проектов в случае победы на конкурсе сможет рассчитывает на федеральную субсидию до 80 млн рублей для реализации их в 2023-24 годах», – отметил замгубернатора.