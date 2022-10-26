Новосибирский экопарк претендует на победу во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды

В случае победы проект парка сможет получить федеральную субсидию до 80 млн рублей для реализации в 2023-24 годах.
Заявки на участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды на территории малых городов и исторических поселений в 2022 году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» от Новосибирской области подали г. Искитим и г. Обь – их одобрила профильная региональная межведомственная комиссия в правительстве региона.
Заседание межведомственной комиссии по координации деятельности в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» провел заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Сёмка. «Сегодня на заседании члены комиссии поддержали для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды заявки г. Искитима и г. Оби. Каждый их этих проектов в случае победы на конкурсе сможет рассчитывает на федеральную субсидию до 80 млн рублей для реализации их в 2023-24 годах», – отметил замгубернатора.
«Важно, чтобы города Новосибирской области более активно участвовали в данном Всероссийском конкурсе – ряд других регионов представляют свои проекты благоустройства городов в большом количестве. Правительство Новосибирской области готово поддержать жителей городов и местные власти в этом», – отметил министр ЖКХ и энергетики региона Денис Архипов.
Проектом «Благоустройство общественной территории Эко-парк «Обской» в г. Оби Новосибирской области» предусмотрена реконструкции территории, где в советское время была одна из любимых зон отдыха для жителей и гостей города на берегу озера – впоследствии она пришла в запустение. Однако национальный проект «Жилье и городская среда» позволяет благоустроить ее – это поддержали сами жители муниципалитета. Проект включает устройство покрытий и дорожных одежд, установку малых архитектурных форм, озеленение территории, устройство амфитеатра и сцены для городских мероприятий, устройство наружного освещения, установка стелы для городского декора.
Также комиссия поддержала выдвижение на конкурс проекта г. Искитима – «Благоустройство пляжной зоны отдыха на берегу р. Бердь в Заречном микрорайоне г. Искитима Новосибирской области» под названием «Бобры». Проект включает устройство пирса и пляжной зоны, раздевалки, уличного душа, перголы, установка скамеек, урн, детской игровой площадки, проката лодок, освещения, дощатого покрытия, деревянного настила, озеленение. Проект направляется на Всероссийский конкурс после доработки с учетом предложений экспертов.
Результаты конкурса будут опубликованы федеральной конкурсной комиссией до 26 декабря 2022 года.
Фото: nso.ru
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