Посещаемость детских спортивных секций в Новосибирской области выросла почти на треть

Во многом это заслуга проекта «Герои с нашего двора!», охватившего уже 30 регионов страны.
Всероссийский проект «Герои с нашего двора!», зародившийся в Новосибирской области в 2017 году и распространившийся на 30 регионов России, отмечает свое пятилетие. Одними из важнейших результатов реализации проекта, в том числе, стала возросшая в 2022 году на 32% посещаемость детских спортивных секций в Новосибирской области.
Торжественный концерт, посвященный пятилетию проекта, 21 октября в ГКЗ им. А.М. Каца открыл министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов – он поприветствовал участников проекта и поздравил их с его пятилетием от имени губернатора Андрея Травникова. «Сегодня перед нами стоит задача сделать спорт массовым и общедоступным, при этом работе с детьми уделяется особое внимание. Благодаря реализации проекта «Герои с нашего двора!» наши талантливые ребята были представлены красочно и масштабно. В 2017 году проект начинался с историй о юных спортсменах, которые добились успехов и не раз с гордостью слушали гимн России на пьедестале. А затем перерос в большой проект, который рассказывает о талантливых детях из других сфер нашей жизни – культуры, науки, образования. Такие проекты мотивируют детей быть активными и целеустремленными, дает возможность проявить себя», – подчеркнул Сергей Ахапов.
Как отметил автор проекта «Герои с нашего двора!» Александр Борматов, проект охватил уже 30 регионов России, в различных городах размещено порядка 15 тысяч баннеров проекта, который насчитывает порядка 20 тысяч участников. «В рамках проекта запущены тематические поезда метро, и теперь с баннерами с героями ежемесячно знакомится более 600 тысяч пассажиров. Снята телепередача, которую посмотрели свыше 4 млн зрителей. Организовано обучение 25 талантливых спортсменов и тренеров региона в Национальном государственном университете физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта в Санкт-Петербурге. Реализация проекта «Герои с нашего вора!» находит широкий отклик в сердцах людей, но важнее всего – благодарные глаза участников проекта – детей и их родителей».
В числе серий баннеров проекта – летние и зимние виды спорта, «Герои с неограниченными возможностями!» о детях, которые вопреки ограничениям по здоровью не сдаются, живут полноценной жизнью и достигают высоких результатов, «Сила традиций!», где на одном баннере изображены дети – лучшие представители своего вида спорта, а также Олимпийские чемпионы и призеры, чемпионы мира. На баннерах «Тренер с нашего двора!» – как заслуженные, так и молодые перспективные тренеры. Одними из самых трогательных является серия «Спасибо, мама!», посвященная родителям и родственникам спортсменов и детей из творческих направлений.
Фото: nso.ru
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