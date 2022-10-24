Посещаемость детских спортивных секций в Новосибирской области выросла почти на треть

Торжественный концерт, посвященный пятилетию проекта, 21 октября в ГКЗ им. А.М. Каца открыл министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов – он поприветствовал участников проекта и поздравил их с его пятилетием от имени губернатора Андрея Травникова. «Сегодня перед нами стоит задача сделать спорт массовым и общедоступным, при этом работе с детьми уделяется особое внимание. Благодаря реализации проекта «Герои с нашего двора!» наши талантливые ребята были представлены красочно и масштабно. В 2017 году проект начинался с историй о юных спортсменах, которые добились успехов и не раз с гордостью слушали гимн России на пьедестале. А затем перерос в большой проект, который рассказывает о талантливых детях из других сфер нашей жизни – культуры, науки, образования. Такие проекты мотивируют детей быть активными и целеустремленными, дает возможность проявить себя», – подчеркнул Сергей Ахапов.