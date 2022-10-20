В Новосибирской области ввели режим базовой готовности

Указом президента РФ Владимира Путина в Сибири и на Дальнем Востоке введен режим базовой готовности. Главы регионов в рамках введения режима получили ряд новых прав.

«Ввести на территориях субъектов Российской Федерации, не названных в пунктах 1, 3 и 4 настоящего Указа, режим (уровень базовой готовности), в рамках которого высшие должностные лица (органы исполнительной власти) указанных субъектов Российской Федерации осуществляют полномочия по принятию решений о проведении мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также полномочия по реализации мер для удовлетворения потребностей Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований, органов и нужд населения», — передает положения указа пресс-служба президента.

В тексте указа сообщается, что главы регионов могут:

- Произвести усиление охраны общественного порядка и повысить безопасность важных государственных объектов.

- Ввести особый режим работы объектов связи, коммуникации и транспорта, а также объектов энергетики.

Решение главы региона, по данным документа, является обязательным для исполнения органами исполнительной власти, местного самоуправления, а также для граждан и организаций.