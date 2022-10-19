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Пешеходный переход под Октябрьским мостом в Новосибирске закрыли до 10 ноября

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Ограничение движения связано с ремонтными работами на мосту.

pixabay.com

Проход по пешеходной зоне под Октябрьским мостом в Новосибирске закрыт до 10 ноября на время проведения ремонтных работ на мосту. Недавно здесь демонтировали часть тротуара. В связи с проведением работ доступ к этой части Михайловской набережной будет ограничен.

Городские власти просят горожан соблюдать технику безопасности и не заходить за ограждения.

Договор о капитальном ремонте Октябрьского моста стоимостью 2,23 млрд рублей был подписан в конце мая 2022 года. По условиям соглашения подрядчик заменит все слои мостового полотна (асфальтобетон), перильные ограждения, мачты освещения, системы водоотвода с пролетного строения, демонтирует накладные плиты на тротуарной консоли. Работы будут проводиться в три этапа, ремонт планируется завершить к декабрю 2024 года.

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