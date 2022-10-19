Какую зиму обещают новосибирцам синоптики?

Предварительный прогноз на зиму 2022/23 в Новосибирске опубликовали погодные сервисы. Первые два месяца ожидаются температуры в пределах нормы, а вот феврале будет морозным. Прогноз составил погодный сервис World Weather и Гидрометцентр России.

В декабре синоптики не ожидают никаких аномалий. Днем в первый зимний месяц средняя температура воздуха составляет -9 градусов, вечером -16 градусов. Самыми холодными станут 23 и 24 декабря, когда температура опустится до -18 градусов ночью и -14 градусов днём. В первую и последнюю декаду месяца ожидаются снегопады.

Январь также ожидается с температурами в пределах нормы. Днем в Новосибирске в средняя температура воздуха составляет -10…-15 градусов, а ночью -17-20 градусов, уточняет погодный сервис world-weather.ru.

В феврале температура опустится ниже средней, это будет самый холодный месяц предстоящей зимы. Дневные температуры в среднем составят - 10,3 градуса, а ночные – -19 градусов.