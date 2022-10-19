В Новосибирской области завершили сбор зерновых — объем урожая превзошел ожидания

Новосибирские аграрии завершили уборку зерновых и зернобобовых культур, собрав почти 3,4 млн тонн зерна – урожай этого года вплотную приблизился к рекордному историческому показателю. На вопросы журналистов о судьбе нового урожая ответил в ходе пресс-конференции зампредседателя правительства – министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко.

За время уборочной кампании 2022 года аграрии региона обмолотили 1 млн 522 тысячи гектаров зерновых и зернобобовых культур, завершив уборку 17 октября. Напомним, что в прошлом году уборочная кампания завершилась гораздо позже – 29 октября, а площади зерновых составляли 1 млн 497 тыс. га.



Государственная поддержка аграриев в 2022 году в нашей области существенно увеличена. Объем финансирования утвержденной правительством региона госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области» в 2022 году составляет более 4,7 млрд рублей, из которых 3,4 миллиарда – это средства областного бюджета.



«Общая посевная площадь возросла в Новосибирской области в 2022 году на 74 тысячи гектаров, главным образом – за счет введения в оборот ранее не использовавшихся земель сельхозназначения. Такие земли ежегодно вводятся у нас в оборот, в том числе при поддержке государства. Продолжился высокими темпами и процесс интенсификации растениеводства – аграрии принимали меры по улучшению питания растений: внесли рекордный объем минеральных удобрений, по защите сельхозкультур от вредителей, по модернизации парка техники и оборудования», – рассказал господин Лещенко.



Внутреннее региональное потребление зерна растет, в этом году на продовольственные нужды, зернофураж для отрасли животноводства, создание семенного фонда потребуется порядка 1,7-1,8 млн тонн зерна. Оставшийся объем – около 1,4 млн тонн – сельхозпроизводителям региона необходимо реализовать на российском или зарубежном рынках.



Новосибирская область продолжает поставлять излишки зерна как в другие регионы страны, так и на экспорт, имеющий четко выраженный восточный вектор: основные потребители нашего зерна находятся в Азии, это Казахстан, Китай, Монголия, Киргизия и ряд других стран. Реализация зерна за пределы региона позволит сохранить баланс спроса и предложения, сформировать более взвешенный и необходимый для развития отрасли уровень цен. Меры по стабилизации цен на зерно принимаются и государством: выделяются дополнительные средства на субсидирование железнодорожных перевозок зерна, ведется закупка в интервенционный фонд.



«Мы направляли в федеральный Минсельхоз предложения, и они были приняты, по расширению возможностей наших сельхозпроизводителей в закупках зерна в государственный интервенционный фонд, – отметил Евгений Лещенко. – В результате сейчас активно идет аккредитация хозяйств региона, желающих продавать зерно государству, и цена на госзакупках вполне привлекательна: например, за тонну пшеницы 3 класса стартовая цена на торгах – почти 16 тысяч рублей. Кроме того, в Новосибирской области практически все ключевые элеваторы получили аккредитацию для хранения зерна интервенционного фонда».