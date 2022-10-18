Новосибирск отдаст «новогодний бюджет» на поддержку мобилизованных

«Прошла комиссия по бюджету, внесли еще одну поправку: с мероприятий «Новосибирск — Новогодняя столица России» снято 25 млн рублей, 15 млн из них переведены на социальную поддержку семей мобилизованных, 10 млн — мэрии для закупки необходимого оборудования для мобилизованных», — сообщает депутат горсовета Светлана Каверзина в своем телеграм-канале.

Поправки в бюджет еще должна утвердить сессия горсовета.

Напомним, что ранее заместитель мэра Новосибирска Анна Терешкова заявила, что власти последовали примеру других городов, где также отменили новогодние мероприятия.