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Новосибирск отдаст «новогодний бюджет» на поддержку мобилизованных

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Как написала в своем телеграм-канале депутат городского совета Светлана Каверзина, с мероприятий «Новосибирск — Новогодняя столица России» снято 25 миллионов рублей.

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«Прошла комиссия по бюджету, внесли еще одну поправку: с мероприятий «Новосибирск — Новогодняя столица России» снято 25 млн рублей, 15 млн из них переведены на социальную поддержку семей мобилизованных, 10 млн — мэрии для закупки необходимого оборудования для мобилизованных», — сообщает депутат горсовета Светлана Каверзина в своем телеграм-канале.

Поправки в бюджет еще должна утвердить сессия горсовета.

Напомним, что ранее заместитель мэра Новосибирска Анна Терешкова заявила, что власти последовали примеру других городов, где также отменили новогодние мероприятия.

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