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На площади Калинина в Новосибирске установили стелу «Город трудовой доблести»

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О завершении монтажа стелы в своем телеграм-канале сообщила заместитель мэра Новосибирска Анны Терешковой.

На площади Калинина завершен монтаж стелы «Новосибирск — город трудовой доблести». Об этом в своем телеграм-канале сообщила вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.

«На площади Калинина установили Стелу «Город трудовой доблести». Остались благоустроительные работы и установка ЛЭД экрана!» — написала госпожа Терешкова.

На светодиодных экранах, которые установят вокруг стелы на специальной металлоконструкции, будут показывать архивные кадры событий Великой отечественной войны.

Монтаж основания стелы начали в конце августа, а сборку — 10 дней назад.

Высота стелы «Новосибирск – город трудовой доблести» — 30,89 метра, это самая высокая из аналогичных конструкций в других городах трудовой доблести.

Фото: телеграм-канал Анны Терешковой

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