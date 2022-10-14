На площади Калинина в Новосибирске установили стелу «Город трудовой доблести»

На площади Калинина завершен монтаж стелы «Новосибирск — город трудовой доблести». Об этом в своем телеграм-канале сообщила вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.

«На площади Калинина установили Стелу «Город трудовой доблести». Остались благоустроительные работы и установка ЛЭД экрана!» — написала госпожа Терешкова.

На светодиодных экранах, которые установят вокруг стелы на специальной металлоконструкции, будут показывать архивные кадры событий Великой отечественной войны.

Монтаж основания стелы начали в конце августа, а сборку — 10 дней назад.

Высота стелы «Новосибирск – город трудовой доблести» — 30,89 метра, это самая высокая из аналогичных конструкций в других городах трудовой доблести.

Фото: телеграм-канал Анны Терешковой