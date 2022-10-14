Встреча Нового года пройдет в Новосибирске без салюта и праздничного концерта

Уже третий Новый год наш город встретит без полномасштабных гуляний. В 2020-м и 2021 году это было свзано с коронавирусной пандемией, теперь — с проводимой по всей стране частичной мобилизацией.

Заместитель мэра Новосибирска Анна Терешкова рассказала НДН.инфо, что власти последовали примеру других городов, где ранее также отменили новогодние мероприятия. Среди них Петербург и Нижний Новгород. Главы мегаполисов заявили, что не будут устраивать гуляний, концертов и фейерверков, а сэкономленные средства направят на закупку необходимых вещей для мобилизованных.

«Так как в Новосибирске реализуется федеральный проект «Новогодняя столица России», мы не могли отменить все мероприятия, — прокомментировала в беседе с редакцией госпожа Терешкова. — Отменили те, которые были связаны с массовыми гуляниями, с установкой сцены на площади Ленина, приглашением гостей и звезд, фейерверком. Также была задумка отмечать Новый год в то время, когда его отмечает каждый федеральный округ».