18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Встреча Нового года пройдет в Новосибирске без салюта и праздничного концерта

Подписаться:

Вконтакте
Telegram

Поделиться:

Городские власти посчитали, что подобные мероприятия будут неуместны на фоне частичной мобилизации.

pxhere.com

Уже третий Новый год наш город встретит без полномасштабных гуляний. В 2020-м и 2021 году это было свзано с коронавирусной пандемией, теперь — с проводимой по всей стране частичной мобилизацией.

Заместитель мэра Новосибирска Анна Терешкова рассказала НДН.инфо, что власти последовали примеру других городов, где ранее также отменили новогодние мероприятия. Среди них Петербург и Нижний Новгород. Главы мегаполисов заявили, что не будут устраивать гуляний, концертов и фейерверков, а сэкономленные средства направят на закупку необходимых вещей для мобилизованных.

«Так как в Новосибирске реализуется федеральный проект «Новогодняя столица России», мы не могли отменить все мероприятия, — прокомментировала в беседе с редакцией госпожа Терешкова. — Отменили те, которые были связаны с массовыми гуляниями, с установкой сцены на площади Ленина, приглашением гостей и звезд, фейерверком. Также была задумка отмечать Новый год в то время, когда его отмечает каждый федеральный округ».

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Новосибирск?
Выберите проект: