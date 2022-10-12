В Новосибирском зоопарке появилась деревушка для домашних животных

О появлении необычной площадки для домашних животных Новосибирский зоопарк имени Р.А.Шило рассказал в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

«Здесь нет знаков, запрещающих кормить обитателей вольеров. Тут можно купить корм и угостить симпатичных камерунских коз, кроликов, и вьетнамских вислобрюхих свинок. Все на этой особенной площадке выполнено в виде деревенских строений. Размерами они меньше настоящих: у нас не заборы, а заборчики, не дома, а домики, — сказано в посте. — Мы построили Малые Хрусты в первую очередь для детей. Хотели сделать уютное, безопасное место, где малыш сможет прикоснуться к миру животных. Но мы следуем принципу: животное — это не игрушка, у него должно быть укрытие для отдыха и возможность уйти туда в любой момент».