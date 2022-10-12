В Новосибирском зоопарке появилась деревушка для домашних животных

В уютной локации, названной Малые Хрусты, обитают кролики, свинки и козы.
О появлении необычной площадки для домашних животных Новосибирский зоопарк имени Р.А.Шило рассказал в своей группе в соцсети «ВКонтакте».
«Здесь нет знаков, запрещающих кормить обитателей вольеров. Тут можно купить корм и угостить симпатичных камерунских коз, кроликов, и вьетнамских вислобрюхих свинок. Все на этой особенной площадке выполнено в виде деревенских строений. Размерами они меньше настоящих: у нас не заборы, а заборчики, не дома, а домики, — сказано в посте. — Мы построили Малые Хрусты в первую очередь для детей. Хотели сделать уютное, безопасное место, где малыш сможет прикоснуться к миру животных. Но мы следуем принципу: животное — это не игрушка, у него должно быть укрытие для отдыха и возможность уйти туда в любой момент».
Отмечается, что «в деревянных ограждениях сделаны удобные прорези в виде сердечек – это точка контакта. Если любопытный поросенок высунул туда свой пятачок и не прочь взять угощение из рук гостя, значит и погладить его можно. Но если он не готов общаться и ушел в дальний угол, то настаивать нельзя».
Зоотехники строго следят за кормлением животных. До грамма высчитывают, сколько полезных угощений можно давать жителям деревни Малые Хрусты. Дневной рацион составлен так, чтобы животные не переедали даже в том случае, когда желающих их покормить будет много, сообщает команда новосибирского зоосада.
Фото: В.Габов Kivuli Kivuli , архив Новосибирского зоопарка
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