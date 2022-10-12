Где в Новосибирске запретили продавать алкоголь?

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал постановление о введении запретных зон, в которых не разрешается продажа алкоголя. Отдельные границы определены для магазинов и для точек общественного питания.

«Для приведения муниципальных правовых актов города Новосибирска в соответствие с действующим законодательством постановлением мэрии города Новосибирска №3554 определены границы прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания», — сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.

Согласно ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», запрещено продавать алкоголь возле спорткомлексов, школ, больниц, остановках общественного транспорта, аэропортов, АЗС, а также возле вокзалов и воинских частей.

В постановлении губернатора отмечается, что запрещена розничная продажа алкоголя в пределах 50 метров от указанных в законе объектов, для точек общепита территориальное ограничение — 25 метров. Запретная зона отсчитывается по прямой от выхода с территории указанных в документе объектов до места торговли спиртными напитками.