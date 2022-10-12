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В какую сумму Новосибирской области обойдется празднование Дня народного единства?

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К 4 ноября планируется закупить более тысячи российских флагов.

pixabay.com

К Дню народного единства, для проведения патриотических акций, наш регион закупит больше тысячи флагов РФ. По данным на портале госзакупок, изначально на них планировалось потратить 765 тыс. рублей.

Всего к 4 ноября закупят 1050 флагов с триколором для патриотических мероприятий по всему региону: в 35 районах области и в Новосибирске. В контракте обозначено, что на каждую акцию исполнитель должен привлечь не менее 60 человек.

Начальная цена контракта на проведение составляла больше 993 тыс. рублей. Самой большой статьей расходов стала закупка флагов — 765 тысяч (728 рублей за полотнище около квадратного метра на двухметровом пластмассовом древке). Остальные средства пойдут на оформление сцены, звуковое сопровождение и прочие расходы. Тендер выиграла компания, предложившая за все около 805 тыс. рублей.

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