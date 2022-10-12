Из-за с демонтажа тротуара на Октябрьском мосту водители должны снижать скорость до 40 км/ч

На Октябрьском мосту в Новосибирске снизили скорость движения до 40 км/ч со стороны правого берега из-за с демонтажа тротуара. Об этом рассказали в компании «СпецТрансСтрой».



Сейчас в пролете опор 1-2 продолжаются работы по пескоструйной очистке и окраске металла пролетных строений. Генеральный подрядчик приступил к демонтажу тротуара с низовой стороны моста, из-за чего на проезжей части ввели ограничение по скорости, которое сохранится на весь период работ на дороге до конца 2022 года. Участки будут сужать поэтапно и производить до конца всего срока ремонтных работ.



Ремонтировать мост начали летом этого года. Работы будут проходить в три этапа. Согласно графику, первый этап должны сдать до 9 декабря 2022 года, второй этап – до 8 декабря 2023 года, а третий этап – к 9 декабря 2024 года. На капремонт потратят 2,2 миллиарда рублей.