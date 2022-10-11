В Новосибирской области троекратно вырастет финансирование программы «Чистая вода»

Правительством Новосибирской области согласовано увеличение субсидий в 2023 году на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции объектов систем холодного водоснабжения и водоотведения в рамках подпрограммы «Чистая вода» с 429,8 млн рублей до более чем 1,4 млрд рублей.

Соответствующие решения приняты на заседании правительства региона, которое провел губернатор Андрей Травников.



Как доложил министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Денис Архипов, увеличение связано с необходимостью строительства объектов водоснабжения в селе Марусино и поселке Садовый Новосибирского района, а также в городе Куйбышеве и селе Кыштовка.



В 2023 году субсидии увеличиваются на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции объектов систем холодного водоснабжения и водоотведения в рамках подпрограммы «Чистая вода» программы «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» с 429,8 млн рублей до 1 млрд 426,5 млн рублей. Кроме того, в 2022 году на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции объектов систем холодного водоснабжения и водоотведения подпрограммы «Чистая вода» до 687,7 миллионов рублей с целью реализации мероприятий по строительству объектов водоснабжения и водоотведения в поселке Садовый Новосибирского района и городе Куйбышев.



Вместе с этим, данным проектом предлагается перераспределение сэкономленных средств на разработку проектно-сметной документации по объекту «Строительство водопроводных сетей р. п. Сузун» и по объектам строительства скважин и станций водоподготовки в селе Шайдурово Сузунского района, строительства скважин и станций водоподготовки в селе Мышланка Сузунского района.