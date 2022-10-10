В Новосибирской области высадили восемь тысяч молодых сосен на месте пожара

«Здесь собрались неравнодушные жители нашего региона, которые готовы внести свой вклад в сохранение лесов Новосибирской области. Именно на этом месте два года назад в результате лесного пожара сгорело 255 гектаров леса. И уже не в первый раз сотрудники министерства собираются здесь, чтобы восстановить потери. В этом году стартовал уже четвертый сезон акции «Сохраним лес», и Новосибирская область традиционно к ней присоединилась. Этой осенью благодаря жителям, а также нашим лесхозам и лесничествам, на территории региона будет высажено около 300 тыс. молодых деревьев – почти в 3 раза больше, чем в прошлом году. Выражаю благодарность всем участникам мероприятия за активную позицию и вклад в восстановление лесов нашей области», – поприветствовал участников министр природных ресурсов и экологии региона Евгений Шестернин.