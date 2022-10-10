В Новосибирской области высадили восемь тысяч молодых сосен на месте пожара

«Этой осенью будет высажено около 300 тыс. молодых деревьев – почти в три раза больше, чем в прошлом году», – подчеркнул министр природных ресурсов и экологии региона Евгений Шестернин.
Мероприятие всероссийской акции «Сохраним лес» состоялось на территории Искитимского лесничества, где в 2020 году пожаром были уничтожены сотни гектаров леса. На месте прежнего горельника участники акции высадили 8 тысяч молодых сосен. Акция проводится в рамках нацпроекта «Экология» и в этом году была также приурочена к 85-летию Новосибирской области.
«Здесь собрались неравнодушные жители нашего региона, которые готовы внести свой вклад в сохранение лесов Новосибирской области. Именно на этом месте два года назад в результате лесного пожара сгорело 255 гектаров леса. И уже не в первый раз сотрудники министерства собираются здесь, чтобы восстановить потери. В этом году стартовал уже четвертый сезон акции «Сохраним лес», и Новосибирская область традиционно к ней присоединилась. Этой осенью благодаря жителям, а также нашим лесхозам и лесничествам, на территории региона будет высажено около 300 тыс. молодых деревьев – почти в 3 раза больше, чем в прошлом году. Выражаю благодарность всем участникам мероприятия за активную позицию и вклад в восстановление лесов нашей области», – поприветствовал участников министр природных ресурсов и экологии региона Евгений Шестернин.
Волонтеров леса на акции поддержали специалисты многих региональных министерств и инспекций, представители Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Новосибирской области, Главного управления МЧС России по региону, студенты направления Лесное дело «ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ».
Задача кампании – восстановить леса после пожаров, снизить негативные последствия климатических изменений. Стать участником и поддержать экологическую инициативу можно в любом регионе России с помощью сайта всероссийской акции «Сохраним лес».
Фото: nso.ru
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