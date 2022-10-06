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В какую сумму оценили строительство нового корпуса Новосибирского госуниверситета?

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Работы по возведению объекта планируют начать в этом году.

задач для подрядчика — постройка научной библиотеки, студенческого проектного центра и перехода в 16 тысяч кв. м для корпуса поточных аудиторий.

«Выполнение работ по строительству, включая поставку оборудования по объекту капитального строительства. Корпус поточных аудиторий НГУ со студенческим проектным центром, научной библиотекой и переходом», — сообщается в документе. говорится на сайте. Уточняется, что начальная цена 2 млрд 461 млн рублей. Финансирование предусмотрено из федерального бюджета.

В документе указанна точная оценка строительства корпуса — 2 млрд 461 млн рублей. Деньги на строительство выдадут из федерального бюджета.

Работы планируется начать в текущем году, закончить — в 2025 году. Строительство корпуса является частью проекта по созданию в России сети кампусов мирового уровня. По данным документа, корпус поточных аудиторий рассчитан на 1940 студентов.

Фото: 2ГИС

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