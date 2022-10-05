До 2025 года более трех тысяч многоквартирных домов в Новосибирской области капитально отремонтируют

В Новосибирской области в течение 2022-2025 гг. будет отремонтировано более 3000 многоквартирных домов. Накануне правительством Новосибирской области утвержден размер взноса на капитальный ремонт на 2023 год.

До конца 2022 года в рамках региональной программы капремонта будет отремонтировано порядка 600 домов. С 2023 по 2025 годы планируется отремонтировать еще 2 500 многоквартирных домов, в том числе 2000 домов, формирующих фонд капремонта на общем счете. Эти меры позволят поддерживать нормативное состояние жилого фонда в регионе.

Стоит отметить, что в министерство ЖКХ и энергетики области ежегодно поступают обращения граждан с просьбой выполнить капитальный ремонт более 200 домов раньше установленного срока, однако эти просьбы не удовлетворяются в силу ограниченности средств, собираемых на общем счете, в условиях роста цен на основные строительные материалы.

Для обеспечения выполнения намеченных планов приняты решения об увеличении размера взноса на капитальный ремонт в 2023 году на 2,46 рубля за квадратный метр, а также о поддержке мероприятий программы капремонта за счет областного бюджета. В целях снижения нагрузки на граждан и повышения финансовой устойчивости региональной системы капитального ремонта губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым принято решение о направлении средств областного бюджета на софинансирование мероприятий по капитальному ремонту по 300 млн рублей ежегодно в период 2023-2025 гг.

«Это обоснованный шаг, поскольку у значительного количества домов завершаются межремонтные сроки и для обеспечения безопасного и комфортного проживания граждан зданиям требуется капитальный ремонт», — прокомментировал министр ЖКХ и энергетики региона Денис Архипов.

Для льготных категорий граждан сохраняются все меры социальной поддержки – компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, включая плату за капитальный ремонт.